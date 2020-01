Animali: da Consiglio comunale Milano sì a divieto collare a strozzo, salvo deroghe

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 35 voti favorevoli e tre astenuti un emendamento al regolamento comunale degli animali del consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi, che - pur mantenendo il divieto di utilizzo del collare a strozzo - introduce alcune deroghe. “È vietato - si legge nell’articolo dell’emendamento emendato - l’utilizzo dei collari a strozzo, detto anche a scorrimento, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per esempio forze dell’ordine, soccorso), o per ragioni di sicurezza o tutela dell’incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento”. “Più che una discussione sul regolamento, oggi la sinistra ha messo in scena un capolavoro da teatro dell’assurdo. Qualcuno dovrebbe spiegare al Pd che i cittadini non necessitano di essere ‘rieducati’ con obblighi, divieti e inutili bizantinismi. Chi possiede un animale sa bene come prendersene cura, senza che un ‘Politburo’ gli imponga norme, divieti e sanzioni ridicole”, ha commentato Comazzi, sottolineando però che con il suo emendamento (da lui stesso subemendato) “sarà consentito l’utilizzo del collare a strozzo per ragioni di sicurezza, tutela dell’incolumità pubblica e stato di necessità. Anche la polizia locale potrà servirsi di questo collare. Un grande risultato, caldeggiato da tutti i proprietari di animali”. La Lega avrebbe preferito che il divieto del collare a strozzo fosse del tutto eliminato dal testo del regolamento, come richiesto da un emendamento del consigliere Gabriele Abbiati, bocciato dall’Aula. “Noi abbiamo mantenuto il nostro emendamento - hanno spiegato Abbiati e il collega di partito Massimiliano Bastoni - perché crediamo che il collare a strozzo non debba essere concesso solo in deroga, ma debba esserne garantito sempre l’utilizzo, per la sicurezza sia delle persone che degli animali stessi”. (segue) (Rem)