Animali: da Consiglio comunale Milano sì a divieto collare a strozzo, salvo deroghe (2)

- Soddisfatta l’assessore con delega alle Politiche per la Tutela e difesa degli animali, Roberta Guaineri. “Già 120 Comuni hanno introdotto il divieto del collare a strozzo. È un problema di civiltà, perché molto spesso questo strumento viene utilizzato da chi non vuole occuparsi dell’educazione del suo animale. Noi, invece, introducendo il divieto, pensiamo di sensibilizzare i cittadini a occuparsene”, ha spiegato Guaineri a margine del voto, tenendo a precisare che le deroghe al divieto introdotte dall’emendamento di Comazzi valgono solo “nei casi espressamente previsti, che devono essere verificati dall’agente di Polizia locale o dalla magistratura nel caso il cittadino impugni la sanzione”. “Il principio generale - ha spiegato Guaineri in conclusione - è che il collare a strozzo è vietato e non lo si può usare nel quotidiano, ma solo in caso di estrema necessità”. (Rem)