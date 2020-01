Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo, Olocausto ha scosso fondamenta della civiltà

- È doveroso riconoscere che “l'Olocausto ha scosso le fondamenta della nostra civiltà”. Lo ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Luigi Mattiolo, durante il suo discorso alla celebrazione della Giornata della memoria, tenuta questa sera presso la sede della comunità ebraica della capitale tedesca. Secondo Mattiolo, “il dovere di ricordare” la Shoha, di “trasmettere la sua memoria dolorosa alle prossime generazioni, non è soltanto un dovere morale, ma anche un modo per preservare, difendere e promuovere la civiltà europea, fondata, oltre le sue diverse fedi religiose, appartenenze ideologiche o affiliazioni politiche, sul rispetto della dignità di ciascun essere umano”. Per l'ambasciatore d'Italia a Berlino, “quando affermiamo 'mai più', dobbiamo impegnarci a tradurre questo imperativo in ogni giorno della nostra vita, come individui e come membri delle nostre famiglie,comunità e società civili”. Ciò implica “il dovere di tenere gli occhi aperti, rimanere vigili contro ogni tentativo di diluire o relativizzare l'orrore dell'Olocausto, consegnandolo alla storia tra gli eventi spaventosi che non devono più accadere”. (segue) (Geb)