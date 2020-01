Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo, Olocausto ha scosso fondamenta della civiltà (2)

- A tal riguardo, l'ambasciatore Mattiolo ha evidenziato che “ciò è vero anzitutto per l'Italia e la Germania”. Il diplomatico ha quindi ricordato quanto ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita in Israele nella scorsa settimana: “Memoria e responsabilità sono strumenti essenziali della lotta strenua e continua contro l'antisemitismo. Entrambe sono elementi fondamentali del necessario vaccino contro il pericoloso virus dell'indifferenza che, in assenza di reazioni nette, rischia di infettare il tessuto vitale di una società democratica, consentendo la diffusione dell'antisemitismo”. Mattiolo ha aggiunto: “Se dovessimo cedere alla tesi dell'oblio, rischieremmo anche di dimenticare che da quelle tragedie abbiamo tratto le radici e la motivazione per il lungo viaggio che, attraverso la lotta in Europa contro il nazifascismo, la Resistenza e il recupero dei valori democratici e della libertà”, hanno portato Italia e Germania ad adottare le rispettive Costituzioni e, “attraverso il percorso dell'integrazione europea, a gettare le basi di un futuro comune”. (segue) (Geb)