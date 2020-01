Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo, Olocausto ha scosso fondamenta della civiltà (5)

- Da luglio, il paese sarà anche presidente del Consiglio dei ministri dell'Ue, mandato in cui la lotta contro l'antisemitismo sarà tra le priorità del governo federale. “L'Italia è pronta a sostenere lo sforzo della Germania anche in questa materia”, ha evidenziato Mattiolo, che ha aggiunto come il 2020 sarà ricco di significati anche per il proprio paese. Ricorre, infatti, il 20mo anniversario della legge che, “adottata all'unanimità dal Parlamento, stabilisce il 27 gennaio come Giorno della memoria” della Shoah, delle leggi razziali e della persecuzione dell'Italia contro i propri cittadini ebrei. Si commemorano, inoltre, gli italiani deportati, detenuti, deceduti e tutti coloro che, di diverse appartenenze, lottarono contro lo sterminio pianificato, mettendo a repentaglio la propria vita per salvarne altre e proteggere i perseguitati”. (segue) (Geb)