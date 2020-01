Usa: impeachment, difesa di Trump riprende argomentazioni dopo rivelazioni di Bolton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team legale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripreso oggi la presentazione degli argomenti di apertura inerenti al processo di impeachment contro l'inquilino della Casa Bianca, dopo le indiscrezioni stampa divulgate ieri inerenti all'ex consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. In alcune anticipazioni del suo nuovo libro, Bolton sosterrebbe che Trump ordinò effettivamente la sospensione degli aiuti militari all'Ucraina per spronare Kiev a riavviare le indagini sulla corruzione che implicavano il figlio dell'ex vicepresidente Usa, Joe Biden. I principali esponenti del Gran old party (Gop) hanno minimizzato le notizie relative a Bolton anche se almeno quattro senatori repubblicani si sono detti pronti a votare con i Democratici per consentire all'ex funzionario di testimoniare nel processo di impeachment. (segue) (Was)