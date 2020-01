Canada: vicepremier Freeland chiede una rapida ratifica dell'accordo commerciale Usmca (2)

- Tuttavia l'opposizione ha lasciato intendere che farà le dovute verifiche dell'accordo commerciale prima di votare la ratifica del testo. Il Canada è l'ultimo paese che deve ancora ratificare l'accordo commerciale, in seguito alle modifiche introdotte dall'amministrazione Trump e dalla Camera dei rappresentanti controllata dai Democratici. Il Messico ha ratificato l'accordo a dicembre mentre il Senato degli Stati Uniti lo ha fatto questo mese. Il presidente Donald Trump ha in programma di firmare mercoledì, 29 gennaio, la ratifica del patto commerciale Usmca con le modifiche introdotte dal Congresso. (Was)