Bolivia: elezioni presidenziali, domani nuovo gabinetto di transizione

- Il nuovo gabinetto del presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, verrà annunciato domani. Lo ha reso noto oggi il ministro della Presidenza, Yerko Nunez, attraverso una conferenza stampa nel corso della quale ha annunciato che "gran parte dei ministri ha presentato le sue dimissioni" e che "domani ci saranno cambiamenti". "Bisogna separare la gestione dalla campagna politica, questo è l'ordine impartito dal presidente Jeanine Anez", ha detto Nunez. Il ministro ha quindi chiarito che il presidente ad interim "non farà uso dell'apparato dello Stato né dell'aereo presidenziale" durante la campagna, e che si è impegnata a realizzare una riunione con tutti i candidati "per mettere in chiaro quale sarà l'uso dei mezzi dello Stato" per fare in modo che "tutti competano nelle stesse condizioni". (segue) (Brb)