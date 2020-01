Bolivia: elezioni presidenziali, domani nuovo gabinetto di transizione (4)

- Le critiche di Mesa si aggiungono a quelle dello stesso ministro delle Comunicazioni, Roxana Lizarraga, che ha presentato ieri le dimissioni in forte dissenso con la decisione presa dalla presidente ad interim di presentarsi alle elezioni. "E' chiaro che il nostro governo ha perso di vista i suoi obiettivi, non siamo più né un governo ad interim né di transizione", ha affermato Lizarraga attraverso un comunicato stampa. "Trasformandosi in candidato (la presidente Anez) ha messo da parte l'incarico conferitole dal popolo boliviano che ha lottato nelle strade", ha scritto il ministro dimissionario, secondo la quale in questo modo Anez "ha messo il governo al servizio di un gruppo di politici che non si discostano dalle pratiche messe in atto da Evo Morales". (segue) (Brb)