Difesa: ambasciatore francese in Grecia, Parigi punta a rafforzare cooperazione con Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è molto interessata a sviluppare i rapporti con la Grecia, specialmente nel settore della difesa: Parigi intende aiutare Atene nell'affrontare le potenziali minacce. Lo ha dichiarato l'ambasciatore francese in Grecia, Patrick Maisonnave, parlando a bordo della nave per il trasporto elicotteri Dixmude, da oggi al Pireo in vista di un'esercitazione multinazionale. L'ambasciatore francese, riferisce l'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", ha condannato "lo pseudo accordo" tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale. "E' un fatto che la Turchia è stata recentemente molto attiva nel Mediterraneo orientale, per cui consideriamo appropriato cercare iniziative per stroncare questi comportamenti", ha dichiarato l'ambasciatore francese ad Atene sottolineando che si tratta "di un alleato nella Nato che prende iniziative contro il diritto internazionale". Maisonnave ha assicurato che la Francia intende proteggere i diritti sovrani di Grecia e Cipro. Il diplomatico francese, parlando della cooperazione bilaterale nel settore difesa, ha ricordato l'accordo recentemente siglato tra Atene e Parigi per l'ammodernamento dei jet Mirage dell'aeronautica ellenica. Presto - ha annunciato - sarà siglato un accordo simile per gli elicotteri NH90 "e i nostri due paesi stanno anche discutendo sull'acquisto di due nuove fregate". (segue) (Gra)