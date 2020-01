Smog: centrodestra contro la domenica a piedi a Milano, Pd e M5s favorevoli

- Il Consiglio comunale di Milano si divide sulla decisione del sindaco Giuseppe Sala di bloccare la circolazione delle auto la prossima domenica. “Le domeniche senza traffico sono un provvedimento inutile per l'aria, punitivo per anziani e lavoratori e rispondono solo alla necessità di Beppe Sala di accontentare verdi e ambientalisti”, ha commentato il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale. "Per contrastare l'inquinamento - ha aggiunto il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Regione Gianluca Comazzi - la sinistra milanese vuole tornare ai tempi dell'austerity, riproponendo una ‘domenica a piedi’. Chiunque penserebbe allo scherzo di qualche buontempone, ma questa giunta ci ha dimostrato più volte che la realtà supera la fantasia”. “E il calesse no?”, si è chiesta la consigliera comunale ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone. “In questo periodo - ha aggiunto - ho fatto diversi sopralluoghi per vedere le caldaie dei palazzi comunali alimentate ancora a gasolio, che incidono sull’inquinamento per oltre il 40 per cento. Dal sindaco vorrei vedere fatti per l’inquinamento, che al di là di quello che lui può immaginare è una cosa seria e non uno strumento da campagna elettorale”. (segue) (Rem)