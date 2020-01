Pensioni: Catalfo, avviato oggi "cantiere" per la riforma, incontro con i sindacati molto positivo

- Il ministro per il Lavoro e le Politiche sociali Nunzia Catalfo annuncia su Facebook l'avvio oggi al dicastero del "'cantiere' per la riforma delle pensioni. Quello con i sindacati è stato un incontro molto positivo: l’obiettivo comune è superare la legge Fornero rendendo l’attuale sistema pensionistico più equo e flessibile. Il tutto lasciando inalterata, fino alla sua naturale scadenza, la sperimentazione di quota 100. Il confronto riprenderà già la prossima settimana - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - e viaggerà lungo le cinque priorità d’intervento che abbiamo individuato: pensione di garanzia per i giovani, reddito dei pensionati, flessibilità in uscita, pensione complementare e il varo di una legge nazionale sulla non autosufficienza (che vedrà il coinvolgimento anche del ministero della Salute). In parallelo, andrà avanti il lavoro delle tre commissioni di esperti - quella sui lavori gravosi, quella sulla separazione fra spesa previdenziale e assistenziale e infine quella che dovrà valutare l’impatto economico della riforma - che si insedieranno presso il mio Ministero entro la fine del mese. Dare un quadro stabile e duraturo al sistema pensionistico e risposte concrete a tutti i lavoratori: questi - conclude Catalfo - sono i traguardi che ci siamo prefissati e che vogliamo centrare". (Rin)