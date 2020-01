Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE-Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene all'evento celebrativo in occasione del Giorno della Memoria organizzato dalla Prefettura di Roma in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma. Sala degli Specchi - Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119 /A. (ore 10:30)-L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene all'evento "Il Calcio che fa bene al Paese" - Presentazione del primo studio di impatto di Lega Pro. Boscolo Circo Massimo - Via dei Cerchi, 87. (ore 11) (segue) (Rer)