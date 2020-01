Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE-Incontro della Banca di Credito Cooperativo di Roma con i soci di Roma Est. L'evento è il settimo degli appuntamenti del ciclo di riunioni locali 2019-2020, tradizionali momenti di incontro della Banca con i suoi 34.500 soci. Frascati, Villa Sora-Il comune di Civitavecchia celebra la Giornata della Memoria. Cerimonia istituzionale al Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord, alla presenza delle autorità civili e militari. Civitavecchia, sede comune (ore 8.45)-Al via la tre giorni di studi, indagini e approfondimenti su "La Fornarina", prima che lasci Palazzo Barberini per la grande mostra che celebra Raffaello nel cinquecentenario della morte in programma dal 5 marzo alle Scuderie del Quirinale. Gallerie Nazionali di Arte Antica - palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13 (ore 10) (segue) (Rer)