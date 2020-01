Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- -La Prefettura di Roma celebra il Giorno della Memoria, con un evento organizzato in collaborazione con la Comunità ebraica di Roma, anche con i rappresentanti delle istituzioni locali. L'Ing. Nando Tagliacozzo, superstite del rastrellamento del Quartiere ebraico del 16 ottobre 1943, testimone diretto della Shoah, incontrerà un gruppo di studenti del Liceo Classico "Virgilio" e della Scuola Ebraica di Roma. Nell'occasione, il Prefetto di Roma consegnerà anche le medaglie d'onore alla memoria ai familiari dei cittadini italiani, civili e militari, internati nei lager nazisti. Prefettura (ore 10.30)-Presentazione del Bando "Innovazione digitale, contributi per dare energia alle imprese del Lazio". Intervengono: Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Regione Lazio, Giuseppina Maiorano, coordinatrice ufficio Orientamento Lazio Innova Daniele Leodori, vice presidente Regione Lazio e Gian Paolo Manzella, sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico. Università Roma Tre, ex Mattatoio, largo Giovanni Battista Marzi, 10 (ore 12)-Evento di Federmanager "Premio Giovane Manager 2019 - Etica del Business e Green Vision", semi-finale territoriale del premio che avrà il suo evento conclusivo al Meeting nazionale dei Giovani di Federmanager il prossimo 20 marzo a Madonna di Campiglio. La tappa territoriale di Roma vede gli interventi come relatori di Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria, Giulio Natalizia Presidente Giovani Imprenditori di Unindustria, Corrado Savoriti Vice Presidente Giovani Imprenditori di Unindustria. Lumsa, via di Porta Castello, 44 (ore 18.45) (Rer)