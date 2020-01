Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo, Olocausto ha scosso fondamenta della civiltà (3)

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino ha quindi ricordato Tullia Zevi, sopravvissuta alla deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, importante esponente della comunità ebraica italiana nominata senatrice a vita nel 2018, nell'80mo anniversario della proclamazione delle leggi razziali in Italia. In particolare, ha affermato Mattiolo, Tullia Zevi ha sottolineato che “contro la violenza si può reagire, contro l'indifferenza è molto più difficile: se qualcuno si gira dall'altra parte quando ti incrocia per strada, può sempre dire di non essersene accorto o fingere di non averlo fatto apposta”. Secondo Mattiolo, “questo è successo troppe volte durante i tragici anni delle persecuzioni razziali contro il popolo ebraico”. A tal riguardo, l'ambasciatore d'Italia a Berlino ha ricordato di aver incontrato alcuni sopravvissuti all'Olocausto, per cui “il dolore più grande è stato la terribile mancanza di solidarietà che sperimentarono attorno a loro, nelle strade, tra amici, colleghi, vicini”. Questa “sorta di rimozione collettiva ha consegnato milioni di innocenti nelle mani dei loro assassini, nel colpevole silenzio di chi non era direttamente minacciato”. Secondo Mattiolo, “è questo atteggiamento che dobbiamo sconfiggere oggi. L'indifferenza è il nostro peggior nemico, il ricordo il nostro migliore alleato”. (segue) (Geb)