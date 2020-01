Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo, Olocausto ha scosso fondamenta della civiltà (4)

- A ogni modo, ha avvertito l'ambasciatore Mattiolo, “la memoria del passato non sufficiente se non ci dà nuova energia per difendere e promuovere la dignità umana in ogni circostanza”. In tale contesto, come aggiunto dal diplomatico, “il 2020 sarà un anno molto speciale per la memoria: segna il 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau” e ha visto i presidenti di Italia e Germania, Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, partecipare con altri leader mondiali al Forum mondiale sull'Olocausto presso lo Yad Vashem, museo e memoriale della Shoah a Gerusalemme. Inoltre, il 2020 segnerà il 15mo anniversario della risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con cui il 27 gennaio viene proclamato Giornata internazionale della memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Nel documento, si chiede agli Stati membri dell'Onu di “sviluppare programmi educativi che instillino nelle prossime generazioni la lezione dell'Olocausto per contribuire a impedire atti di genocidio in futuro”. Il 2020 sarà poi un anno fondamentale anche per la Germania, che a marzo prossimo assumerà la presidenza di turno dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra), esercitata dall'Italia nel 2018-2019. Questi appuntamenti assumono maggiore importanza a fronte di quella che Mattiolo ha definito “una sfida comune dinanzi a noi: il declino della conoscenza storica nelle generazioni più giovani”. A tal proposito, l'ambasciatore d'Italia a Berlino si è detto lieto “che la Germania affronti questa sfida durante la sua presidenza di turno” dell'Ihra. (segue) (Geb)