Usa: Corte suprema consente di procedere con norme restrittive su immigrazione

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha permesso all'amministrazione Trump di attuare delle regole che rendono più facile per il governo negare la residenza o l'ammissione degli immigrati a reddito limitato negli Stati Uniti in caso di utilizzo di programmi di assistenza pubblica o se vi siano i presupposti per usarli in futuro. La Corte ha revocato oggi, 27 gennaio, un'ingiunzione nazionale imposta da un giudice distrettuale a New York permettendo così all'amministrazione di applicare i nuovi criteri. Annunciato lo scorso agosto dal dipartimento per la Sicurezza nazionale, le nuove regole inaspriscono i requisiti per ottenere la "green card", un visto di soggiorno permanente, agli immigrati che si trovano legalmente negli Stati Uniti e usano i benefici pubblici - come Medicaid, buoni alimentari o assistenza abitativa - o che hanno usato un tempo i benefici pubblici, o che si presume possano fare affidamento su benefici pubblici un giorno essere sospetti. La norma non è retroattiva ed esenta i rifugiati e i richiedenti asilo che sono fuggiti dalla persecuzione per motivi di sicurezza. (Was)