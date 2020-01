Medio Oriente: Pompeo esprime indignazione per attacchi iraniani a strutture statunitensi in Iraq

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha espresso indignazione per i continui attacchi da parte di gruppi armati iraniani contro le strutture statunitensi in Iraq durante una telefonata con il primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso oggi, 27 gennaio, dal dipartimento di Stato. Pompeo ha sottolineato che questi attacchi, incluso quello di ieri contro l'ambasciata statunitense a Baghdad, dimostrano un ingiustificato disprezzo verso la sovranità irachena e un fallimento nel contenere questi pericolosi gruppi armati. Pompeo ha ribadito ad Adel Abdul Mahdi di apprezzare il suo impegno per rafforzare la sicurezza e proteggere il personale statunitense e le strutture diplomatiche. (segue) (Was)