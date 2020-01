Medio Oriente: Pompeo esprime indignazione per attacchi iraniani a strutture statunitensi in Iraq (2)

- I commenti di Pompeo arrivano dopo che ieri, 26 gennaio, tre missili hanno colpito l'area dell'ambasciata Usa a Baghdad, colpendo il ristorante dell'ambasciata. "Oggi ho parlato con il primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi sull'attacco missilistico di ieri contro la nostra ambasciata, un attacco alla sovranità irachena", ha scritto Pompeo via Twitter. "Come ho sottolineato nella nostra conversazione, il governo iracheno deve prendere provvedimenti immediati per proteggere le nostre strutture diplomatiche come richiesto dal diritto internazionale", ha ribadito il segretario Usa. (Was)