Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConvegno “Scienza della divulgazione e divulgazione delle scienze” in occasione della nascita del webmagazine "Nasprea organizzato da Nasp (Network for Advancement of social and political Studies) e dalla e dalla Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi"Università degli Studi di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, via S. Antonio, 12 (ore 9.30 - 13.00)La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, conclude i lavori del consiglio generale della Cisl Lombardia. Tra i punti all'ordine del giorno l'integrazione della segreteria regionale e la situazione politico-sindacale.Teatro Pime, via Mosè Bianchi, 94 (dalle 9.30; punto stampa ore 11.00)Presentazione del Ventiquattresimo Rapporto sull'economia globale e l'Italia, a cura di Mario Deaglio, "Il tempo delle incertezze". Intervengono Alessandro Spada, vicepresidente vicario di Assolombarda; Letizia Moratti, presidente UBI Banca; Beppe Facchetti, presidente Centro Einaudi; Mario Deaglio, curatore del Rapporto; Sonia Bonfiglioli, presidente Bonfiglioli Group; Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato Brunello Cucinelli; Andrea Guerra, presidente Esecutivo Eataly; Victor Massiah, consigliere delegato UBI Banca.Assolombarda - Auditorium Gio Ponti, via Pantano, 9 (ore 17.00)Il vicepresidente del Fai Marco Magnifico e l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, presentano insieme all'autrice il libro "Milano adagio - a spasso per la città a ritmo lento" di Teresa Monestiroli (Enrico Damiani Editore).Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 12 (ore 18.30)Convegno "Il mondo dopo il Pil" con, tra gli altri, l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti; il portavoce ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini (in collegamento); la deputata di Leu Rossella Muroni; l'amministratore delegato di Illimity Corrado Passera; il prorettore per la Faculty dell'Università Bocconi Francesco Billari. Modera Edoardo Croci, coordinatore GEO - Osservatorio Green Economy, GREEN Università Bocconi.Università Bocconi - Aula N03, piazza Sraffa 13 (dalle 14 alle 17.30)Non Una Di Meno e il Comitato Abitanti di San Siro organizzano una "passeggiata femminista contro la violenza sulle donne"Piazza Selinunte (ore 18.30)MONZAGiornata della polizia provinciale per la presentazione del Report attività 2019 e il conferimento delle onorificenze agli agenti per meriti di servizio con il presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio.Provincia MB - Sala dell'Oro, primo piano, via Grigna, 13 (ore 11.00)Per celebrare il Giorno della Memoria l'incontro "L'odore del fumo. Auschwitz è storia di oggi?" a cura del Prof. Raffaele Mantegazza, docente di Scienze Umane e Pedagogiche - Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Milano - Bicocca.Biblioteca Triante, via Monte Amiata (ore 18.00) (Rem)