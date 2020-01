Infrastrutture: Meyer-Werft, i concorrenti tedeschi di Fincantieri, festeggiano domani 225 anni di attività

- Il cantiere navale di Papenburg del gruppo tedesco Meyer-Werft, che domani festeggia i 225 anni dalla sua fondazione, è pronto a lanciare tre grandi navi da crociera entro quest’anno. L'ultima creazione del cantiere, la nave "Iona" da 180.000 tonnellate, commissionata dalla società armatrice britannica P&O Cruises, alimentata a gas naturale liquefatto, è già pronta per il varo e sarà mostrata al pubblico domani in occasione dei festeggiamenti. Lo ha deciso l'azienda fondata da Willm Rolf Meyer e ancora amministrata dalla settima generazione della famiglia che iniziò l'attività nel 1795, con la costruzione di velieri in legno, passata poi, nel 1872, alle navi a vapore in acciaio. Grande impresa privata, la Meyer-Werft è considerata l'unico altro operatore della cantieristica navale sul mercato europeo in grado di competere con il nuovo gruppo italo-francese che ha rilevato i cantieri Saint Nazaire, nato dalla fusione tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique (ex Stx). (segue) (Rin)