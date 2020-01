Infrastrutture: Meyer-Werft, i concorrenti tedeschi di Fincantieri, festeggiano domani 225 anni di attività (2)

- Attualmente i cantieri di Papenburg hanno raggiunto il limite massimo delle loro dimensioni e hanno introdotto rilevanti innovazioni sui motori a propulsione a gas che l'azienda intende impiantare anche sulle tre navi in costruzione: "Iona", "Spirits of Adventure" e "Odyssey of Seas". "Solo negli ultimi dodici mesi abbiamo assunto 395 nuovi dipendenti a Papenburg, allargando così il nostro team a oltre 3.625 persone. Continuiamo a reclutare nuovi addetti per tutti i settori del cantiere", ha affermato alla vigilia della ricorrenza l’amministratore delegato Tim Meyer. Oggi la Meyer-Werft è il gigante tedesco della costruzione di grandi navi: oltre a quello storico di Papenburg, ha acquisito anche i cantieri di Rostock-Warnemünde, sempre in Germania, e di Turku in Finlandia. Nel 2018 ha realizzato la prima nave da crociera al mondo con motore a gpl a basse emissioni. Ed entro il 2023 ha annunciato che costruirà altre sette navi da crociera a "propulsione ecologica" a Papenburg. (segue) (Rin)