Infrastrutture: Meyer-Werft, i concorrenti tedeschi di Fincantieri, festeggiano domani 225 anni di attività (3)

- Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique, invece, sono entrambe aziende a maggioranza di capitale pubblico e rappresentano rispettivamente il primo e il secondo costruttore a livello europeo di navi da crociera. Entro fine mese o al massimo entro metà febbraio il nuovo gruppo italo-francese dovrà rispondere alle osservazioni del commissario europeo alla Concorrenza, la danese Margrethe Vestager, sull'impatto della fusione tra i primi due operatori del settore sull'equilibrio dei prezzi e sulla competizione imprenditoriale nella cantieristica europea. Le richieste di indagine sulla nascita del nuovo operatore italo-francese sono arrivate a Bruxelles lo scorso 8 gennaio dalle Autorità nazionali per la concorrenza della Germania e della stessa Francia, dopo che la fusione era stata ufficializzata il 25 settembre dello scorso anno. Il verdetto della Commissione sui possibili effetti distorsivi del mercato è atteso, in via ufficiale, entro i 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’inchiesta e, quindi, entro il 17 marzo come termine ultimo. (segue) (Rin)