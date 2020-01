Infrastrutture: Meyer-Werft, i concorrenti tedeschi di Fincantieri, festeggiano domani 225 anni di attività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 gennaio il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, in risposta a indiscrezioni della stampa italiana - che ipotizzavano un orientamento del commissario alla Concorrenza Vestager contrario all'acquisto dei cantieri Saint Nazaire - ha specificato: "La Commissione non ha detto di no e del resto mercato è globale". Secondo Massolo "forti hub possono creare maggiore efficienza e innovazione tecnologica a vantaggio della competizione europea". Alla vigilia dei festeggiamenti per i 225 anni di attività dell'impresa Bernard Meyer ha dichiarato: "Con spirito pionieristico e coraggio, siamo riusciti a sviluppare continuamente la nostra azienda a conduzione familiare e ad adattarla al mercato in modo da poterci affermare contro concorrenti statali e parzialmente statali. E a puntare sui motori ecologici". Argomento al quale Margrethe Vestager - che è stata convintamente appoggiata dal gruppo dei Verdi per la nomina a commissario alla Concorrenza - è molto sensibile, a quanto si dice a Bruxelles. (Rin)