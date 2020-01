Regionali: Zevi, destra rimane avversario temibile e pericoloso

- "In Emilia Romagna la spallata della destra non è riuscita, ma la vittoria di Bonaccini non deve spingere nessuno a pensare che il peggio sia passato": la destra rimane un avversario temibile e pericoloso. Lo afferma, in una nota, Tobia Zevi, presidente dell'osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte". "Per le prossime elezioni comunali a Roma occorre costruire per tempo un ampio fronte civico, progressista e democratico per contrastare l'avanzata di un'onda nera che soffia sulle paure e che fomenta l'intolleranza culturale - aggiunge Zevi -. E' necessario individuare le priorità programmatiche e, soprattutto, le soluzioni ai problemi drammatici che la Raggi, esponente di un Movimento ormai sciolto come neve al sole, lascerà in eredità ai prossimi amministratori. Solo delineando una visione di città e sottoscrivendo un 'patto di coerenza' con i romani si potrà vincere una battaglia che, fin d'ora, s'annuncia difficilissima. Al contrario - conclude Zevi - perseverare in pratiche da vecchia politica, accordicchi, compromessi politici al ribasso, vorrebbe dire spianare la strada ad una destra aggressiva, che ha stravinto in Calabria, e che resta sempre molto temibile: guai a sottovalutarla". (Com)