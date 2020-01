Fisco: Lega, con Ruffini torna odio verso partite Iva, artigiani, commercianti e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, rispettivamente già viceministro e sottosegretario all'Economia ed alle Finanze, affermano in una nota che "le nomine al vertice delle agenzie fiscali stabilite dal governo giallorosso segnano un grave e preoccupante ritorno al passato. Torna in auge il padre dell'odio fiscale nei confronti di partite Iva, artigiani, commercianti e professionisti. La Lega - continuano i due parlamentari - è sempre stata e sempre sarà dalla loro parte. Un ringraziamento al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, per la sua competenza e il prezioso lavoro svolto nell'ottica di una fiscalità più equa e vicina ai cittadini".(Com)