Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 28 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 14.30 - Palazzo civico, sala Carpanini:Riunione della Commissione Legalità(pres.Tevere). Odg: Audizione del Presidio per a Legalità, Trasparenza e l'efficienza amministrativa della Città di Torino: presentazione della prima relazione annuale maggio 2018 - maggio 2019Ore 16 - Palazzo Civico, Sala Congregazioni: l'assessora Leon partecipa alla cerimonia per la donazione della collezione di francobolli di Bruno Segre.REGIONEConsiglioOre 9:30 e 14:30, Aula, seduta del Consiglio regionale.Ore 10:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Lagrangia di Vercelli.Ore 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare di Campiglione Fenile (To). (segue) (Rpi)