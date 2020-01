Animali: Consiglio comunale approva emendamento Molteni (Lega) per valorizzare i rapaci

- Riconoscere il valore dei rapaci e favorire la loro nidificazione. A chiederlo è un emendamento al regolamento comunale degli animali, presentato dalla consigliera della Lega Laura Molteni e approvato dal Consiglio comunale di Milano. “Il Comune di Milano - si legge nel testo - riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni e notturni, ecc.) anche con azioni dirette e/o compartecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell’amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione”. A ispirare l’emendamento - ha spiegato Molteni - è stata la storia di Giò e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che da qualche anno ha nidificato in cima al grattacielo Pirelli e che lo scorso aprile ha dato alla luce piccoli, Lisa e Lea.(Rem)