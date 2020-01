Regione Lazio: da commissione ok a linee guida barriere architettoniche

- La commissione regionale Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, presieduta da Eugenio Patanè (Pd), ha dato oggi parere favorevole all’unanimità allo schema di deliberazione n. 97 del 9 gennaio 2020: "approvazione delle Linee guida per gli studi finalizzati alla realizzazione dei Peba (piani di eliminazione delle barriere architettoniche) da parte degli enti locali”. L’assessore Mauro Alessandri ha illustrato lo schema di deliberazione e fatto chiaro riferimento alla necessità di armonizzare le linee guida con la normativa europea e nazionale. “Le presenti linee – spiega l’assessore Alessandri – danno indicazioni a criteri metodologici generali. Ogni comune potrà dunque redigere il proprio Peba in coerenza con le proprie specificità. I grandi comuni – ha poi continuato l’assessore – potranno realizzare diversi Peba territoriali con un coordinamento generale. I comuni più piccoli con problematiche simili potranno realizzare assieme parti comuni del loro Peba”. Accolte le osservazioni presentate da Devid Porrello (M5s) che introducono: la collaborazione delle associazioni a tutela dei disabili più rappresentative nei singoli comuni in fase di redazione Peba, e la scala delle priorità di intervento oltre i tempi stimati. Tra i consiglieri, intervenuti durante la seduta della commissione, Marta Leonori (Pd), che ha espresso soddisfazione: "è stato un lavoro corale - afferma - e oggi consegniamo ai comuni uno strumento su una materia in cui spesso sono stati lasciati soli. Oggi la Regione Lazio si mette affianco ai comuni per l’inclusività". Per Angelo Tripodi (Lega), "questo lavoro dimostra come indipendentemente dalla parte politica si può lavorare insieme per il benessere dei cittadini".(Rer)