Grecia: ministro Sviluppo, progetto per riqualificare area ex aeroporto Hellinikon presto operativo

- Il progetto per il rilancio dell'area dell'ex aeroporti di Helliniko, nei pressi di Atene, è arrivato nella fase finale: lo ha dichiarato il ministro per lo Sviluppo e gli Investimenti greco, Adonis Georgiadis, parlando all'emittente radio "Praktoreio 104.9 FM". Nei prossimi giorni, secondo il ministro, il progetto di legge per l'area predisposto dal ministero delle Infrastrutture sarà operativo e prevede l'avvio immediato dei lavori. Nei giorni scorsi la commissione ellenica per i giochi di azzardo di assegnare la licenza operativa del casinò che sarà realizzato nell'area al consorzio formato dalle società Mohegan Gaming Advisors-GEK Terna. Hard Rock International, altro candidato nella gara d'appalto, dispone ancora di alcuni giorni di tempo per un eventuale ricorso contro la decisione davanti al Consiglio di Stato. Lamda Development, consorzio incaricato della realizzazione complessiva del progetto di riconversione dell'ex aeroporto di Atene, ha fatto sapere nei giorni scorsi che le principali questioni pendenti sono state quasi risolte e, una volta concluse tali procedure, la società darà il via alla fase attuativa del suo piano. Nelle scorse settimane Lamda Development ha inoltre concluso l'operazione per un aumento di capitale da 650 milioni di euro. L'Ad di Lamda Development, Odysseas Athanasiou, ha parlato di un progetto in grado di far crescere di 2 punti percentuali il Pil della Grecia. (Gra)