Venezuela: governo Canada ribadisce sostegno a Guaidò (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì il leader di opposizione ha fatto tappa al parlamento europeo, per incontrare - tra gli altri - l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell. A Bruxelles Guaidò ha chiesto un aumento delle sanzioni nei confronti del governo di Caracas. "Sono tre anni che abbiamo presentato una richiesta chiara: elezioni libere" perché le elezioni "sono un diritto", ha dichiarato parlando in conferenza stampa. (segue) (Res)