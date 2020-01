Gambia-Turchia: Barrow, voli diretti Banjul-Istanbul punto importante relazioni bilaterali

- L'avvio di voli diretti tra Banjul e Istanbul segna un punto importante nelle relazioni bilaterali tra il Gambia e la Turchia, che continuano a rafforzarsi di giorno in giorno", lo ha dichiarato il presidente del Gambia Adama Barrow nella conferenza stampa congiunta con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan per la prima volta in visita nel paese. Da parte sua, il capo dello Stato turco ha ricordato gli sforzi della Turchia ad aumentare il volume degli scambi bilaterali con il Gambia: "Nel 2019, il volume degli scambi bilaterali tra Turchia e Gambia ha raggiunto i 55 milioni di dollari. Vogliamo portare il nostro commercio bilaterale verso una struttura più solida ed equilibrata”. Erdogan ha inoltre denunciato le attività dell’organizzazione Feto, accusata del tentato colpo di Stato del 2016, ringraziando il governo di Banjul per il suo operato contro il movimento del predicatore Fetullah Gulen. Nella conferenza stampa congiunta, Erdogan ha rivelato di aver discusso con l’omologo Barrow la cooperazione militare Turchia e Gambia. Quella di oggi è la seconda tappa del viaggio di Erdogan in Africa iniziato ieri in Algeria e che terminerà domani in Senegal. Nella visita il presidente turco è accompagnato dalla first lady Emine Erdogan, dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Difesa Hulusi Akar, dal ministro della Tecnologia e dell'industria Mustafa Varank, dal ministro dell'Energia Fatih Donmez, dal capo dell’intelligence Hakan Fidan, dal direttore delle comunicazioni Fahrettin Altun e dal portavoce presidenziale Ibrahim Kalin. Le relazioni Turchia-Africa hanno acquisito notevole slancio dopo la dichiarazione della Turchia come partner strategico del continente da parte dell'Unione africana nel gennaio 2008. Dall’inizio del suo mandato da premier, nel 2003, e ancor di più da quando ha assunto la presidenza della Turchia, nel 2014, Erdogan ha visitato un totale di 27 paesi africani, cifra che sale a 30 con i tre paesi oggetto del tour attuale. (segue) (Res)