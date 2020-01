Gambia-Turchia: Barrow, voli diretti Banjul-Istanbul punto importante relazioni bilaterali (2)

- La Turchia ha iniziato ad espandere la sua presenza economica in Africa da quando ha adottato il suo piano di espansione africana nel 1998. Da allora si sono svolti tre vertici di cooperazione Turchia-Africa: il primo a Istanbul nel 2008, il secondo a Malabo nel 2014 e il terzo si è tenuto sempre a Istanbul nel 2019. Il volume degli scambi commerciali della Turchia con l'Africa è aumentato dai 5,4 miliardi di dollari nel 2003 a 26 miliardi di dollari nel 2019, facendo registrare un aumento del 381 per cento negli ultimi 17 anni, con l’obiettivo dichiarato di Ankara di raggiungere quota 50 miliardi entro il 2023, anno del centenario della fondazione della Repubblica turca. Tramite l'Agenzia di cooperazione e sviluppo turca (Tika), incaricata di promuovere gli investimenti nei paesi in via di sviluppo, e l’Istituto “Yunus Emre”, fondato di recente con lo scopo di promuovere la cultura, l'istruzione e l'arte turca all’estero, Ankara sta inoltre cercando di espandere la propria influenza culturale in Africa. La Tika conta attualmente delle sedi in in 11 paesi africani, mentre l’Istituto “Yunus Emre” ha aperto centri culturali in sei paesi. Dal 2009 a oggi, le ambasciate turche in Africa sono aumentate da 12 a 40, l’ultima delle quali è stata aperta a Freetown, capitale della Sierra Leone. Ma l’obiettivo finale, confermato dal viceministro degli esteri turco Ahmet Yildiz, è l’apertura di ambasciate in tutte le capitali africane. D’altra parte, negli ultimi cinque anni ad Ankara sono state inaugurate 22 sedi diplomatiche africane, che sono andate ad aggiungersi alle dieci già presenti nella capitale. (Res)