Smog: centrodestra contro la domenica a piedi a Milano, Pd e M5s favorevoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plaude alla decisione del sindaco il Movimento 5 Stelle. “Sono molto felice che Sala abbia preso in considerazione la nostra mozione sulle domeniche a piedi, depositata da oltre un anno, perché siamo assolutamente favorevoli alla chiusura della città alle macchine, non solo per la qualità dell’aria, ma anche perché la morfologia di Milano si presta alla ciclabilità e abbiamo anche la fortuna di avere un trasporto pubblico funzionante”, ha commentato la capogruppo pentastellata Patrizia Bedori. Soddisfatto della chiusura del traffico anche il consigliere Pd e anima dei Verdi milanesi, Carlo Monguzzi. “Era ora! È da tempo che lo chiediamo e c’è anche un ordine del giorno firmato da me e dal consigliere Alessandro Giungi (Pd)”, ha commentato Monguzzi, aggiungendo però che “poi bisogna fare anche tutto il resto e in fretta, partendo dall’eliminazione della deroga ai diesel e da un’ordinanza per imporre che le 3.300 caldaie a gasolio vengano sostituite entro sei mesi”. (Rem)