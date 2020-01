Regionali: Bellanova, abbiamo mandato a casa Salvini per la seconda volta dopo agosto

- Il centrosinistra ieri ha rimandato a casa il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo averlo già fatto ad agosto scorso. Lo ha detto la ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, a margine dei lavori del Consiglio Agricoltura dell'Unione europea, rispondendo a delle domande sull'esito della tornata elettorale di ieri. "Il commento (ai risultati delle elezioni) è positivo. Sono davvero contenta che si è affermata una pratica di governo positiva, che è stata premiata la qualità del governo che Bonaccini ha messo in piedi. Io, anche come rappresentante di Italia Viva, sono stata più volte in Emilia Romagna a sostenere appunto questo percorso di buon governo", ha precisato. "Il governo nazionale si rafforza se sa mettere in campo delle proposte che puntano a risolvere i problemi delle persone. Sicuramente si rafforza una pratica di governo in Emilia, sicuramente si rafforza una persona come Bonaccini che non è caduta nella trappola di politicizzare un voto che riguardava quella Regione", ha aggiunto rispondendo a chi le ha chiesto se il risultato possa rafforzare il governo. "Noi abbiamo mandato a casa Salvini ad agosto e lo abbiamo rimandato a casa ieri. Non andando a citofonare a casa delle persone, con atti di violenza inaudita anche dal punto di vista psicologico, ma chiedendo alle persone di sostenere una pratica di governo, di fare una scelta". Cioè, se volevano essere governate "da un uomo arrogante, che è andato lì", senza attenzione per "i temi sui quali deve continuare a misurarsi la buona amministrazione emiliano-romagnola", o "da un uomo che in questi anni è stato lì, in ascolto, a creare e a rafforzare l'inclusione in quella società e a tenere dentro anche le diversità per cercare di portarle a sintesi. Bonaccini è stato capace di fare questo ed è stato premiato dai cittadini della sua regione", ha proseguito. (segue) (Beb)