Regionali: Bellanova, abbiamo mandato a casa Salvini per la seconda volta dopo agosto (2)

- "In questo momento mi pare che al Senato e alla Camera c'è una maggioranza che può andare avanti. Credo e spero che si possa lavorare su quei progetti che possano incidere effettivamente su una migliore qualità dell'azione di governo", ha risposto a chi le ha chiesto se il risultato ottenuto dal M5s metta a rischio la maggioranza di governo. La ministra ha ricordato che, in Emilia Romagna, "Italia Viva è stata un protagonista attivo" perché ha "sostenuto fortemente quella pratica" ed è stata "a fianco" del candidato presidente. "Non lanciando proclami nelle piazze, ma andando a confrontarci le persone alle quali abbiamo motivato perché eravamo a favore di Stefano Bonaccini, senza simboli e senza mettere il cappello, ma sostenendo una pratica di governo. E credo che Italia Viva, portando questo sulla dimensione nazionale, ha un grande spazio che è quello di continuare ad avere un confronto con le persone", ha concluso. (Beb)