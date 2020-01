Shoah: Mauri, contro ritorno razzismo memoria, educazione e rigore

- "Memoria, educazione e grandissimo rigore anche da parte delle forze dell'ordine che stanno già lavorando per perseguire questi reati". È la soluzione proposta dal vice ministro dell'interno Matteo Mauri, davanti al caso della barista di colore alla quale, nel bresciano, hanno devastato il negozio con scritte razziste e una svastica disegnata sul pavimento. "Purtroppo sono segnali ripetuti - ha detto Mauri parlando a margine di "Fare Business eticamente negli anni '20", organizzato dalla rivista" Il Salvagente" - però oggi, che è il giorno della memoria fanno ancora più scalpore perché danno il segno di come si sia imbarbarito il vivere civile e di come alcuni tabù che ci sono sempre stati dal dopoguerra in poi, adesso iniziano ad allentarsi e questo è un problema vero". "Quando diciamo che bisogna preservare la memoria per evitare che possano tornare cose simili, mai uguali, ma simili - ha proseguito Mauri - non lo diciamo in forma retorica. Perché quello che è successo non è successo da un giorno con l'altro, è stato un lento, continuo decadere della parola e del linguaggio che ha portato a un clima di odio crescente che può anticipare cose ben più gravi". (Rem)