Medio Oriente: ministro Esteri iraniano, piano di pace Trump è delirante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “delirante”. Lo ha dichiarato in un messaggio su Twitter, il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. “Invece di un delirante piano del secolo – che sarà già clinicamente morto – gli autoproclamati campioni di democrazia dovrebbero accettare la soluzione proposta dall’ayatollah Ali Khamenei: un referendum di tutti i palestinesi – musulmani, ebrei o cristiani – per decidere il loro futuro”, ha dichiarato Zarif. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncerà domani, 28 gennaio, il piano di pace per il Medio Oriente, secondo quanto dichiarato dallo stesso inquilino della Casa Bianca accogliendo il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico e per la crescente pressione sull’Iran. Per Trump, “senza i palestinesi non ci sarà alcun accordo”, ha affermato. Intanto, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha già ribadito la sua contrarietà a discutere qualsiasi proposta fatta dal presidente Donald Trump che non tenga conto della cosiddetta soluzione due popoli-due Stati.(Res)