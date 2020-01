Iraq: presidente parlamento invita le forze politiche a cooperare per la formazione del governo

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbousi, ha invitato le forze politiche a cooperare per favorire la formazione del governo e velocizzare le procedure per designare il nuovo premier, nel rispetto delle aspirazioni dei cittadini. Lo riferisce un comunicato stampa del parlamento di Baghdad. La scelta di un governo forte, appoggiato dalle parti politiche, capace di avere una visione strategica per realizzare le riforme rappresenta un passo importante per risolvere l’attuale crisi nel paese, ha aggiunto Al Halbousi. Riferendosi ai giovani che continuano a manifestare chiedendo delle riforme, il presidente del parlamento ha sottolineato la necessità che vengano ascoltato le loro richieste. A tal proposito, Al Halbousi ha ribadito che le proteste devono restare pacifiche e “i giovani devono rimuovere dalle loro fila i facinorosi”. (Irb)