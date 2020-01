Turchia-Russia: colloquio telefonico Cavusoglu-Lavrov, focus su Siria

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha discusso telefonicamente con l'omologo russo Sergej Lavrov, della crisi in Siria, in particolare della situazione nella provincia settentrionale di Idlib. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", che cita una fonte anonima, i due diplomatici avrebbero anche parlato di "altre questioni regionali". Il 17 settembre del 2018, a Sochi, i presidenti russo e turco, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno concordato la creazione di una zona demilitarizzata nella provincia di Idlib. Tuttavia, da allora, oltre 1.300 civili sono stati uccisi a cause di continue violazioni del cessate il fuoco. Dall'inizio della guerra nel 2011, la Turchia ha accolto circa 3,7 milioni di siriani.(Res)