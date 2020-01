Regionali: Pd, grazie a chi è tornato dall'estero per votare

- Luciano Vecchi, responsabile del dipartimento per gli italiani nel mondo del Partito democratico, afferma in una nota che "migliaia di emiliano-romagnoli e calabresi residenti all’estero, spesso a prezzo di grandi sacrifici personali, si sono recati nelle Regioni di origine per partecipare alle elezioni dei presidenti e delle Assemblee legislative regionali. A nome del Partito Democratico e del suo dipartimento per gli italiani nel mondo - continua l'esponente del Pd - voglio esprimere loro il nostro sentito ringraziamento per aver dimostrato di essere una fondamentale risorsa per il nostro Paese e per aver testimoniato il proprio pieno interesse agli sviluppi politici delle nostre comunità. La mobilitazione, in tutti i Paesi di emigrazione italiana, delle organizzazioni del Partito democratico, così come delle tante realtà associative è stata, ancora una volta, un contributo importante alla forza della partecipazione democratica alle scelte fondamentali delle nostre istituzioni e dei nostri territori". (Com)