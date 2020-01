Saronno: morti in corsia, condannato all'ergastolo ex viceprimario Cazzaniga (2)

- (segue) Il collegio, presieduto dal giudice Renata Peragallo, ha assolto Cazzaniga dall'accusa di omicidio di Maria Rita Clerici, madre dell'ex compagna Taroni, e di due pazienti morti in corsia: Domenico Brasca e Antonino Isgrò. Per quest'ultimo era stata la stessa Procura di Busto Arsizio a richiedere l'assoluzione dopo che una perizia, disposta dalla Corte, non aveva trovato un'evidente correlazione causale tra la somministrazione dei farmaci eccessiva e il decesso dell'anziano. Condannati per favoreggiamento a 2 anni e 6 mesi anche quattro dei cinque dottori della commissione medica dell'ospedale di Saronno che secondo i giudici non presero dei provvedimenti adeguati nei confronti dell'aiuto primario della struttura sanitaria, non valutando correttamente il suo operato.(Rem)