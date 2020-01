Coronavirus: Lorefice (M5s), da ministro Speranza rassicurazioni su misure di prevenzione

- Marialucia Lorefice, presidente del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali alla Camera, afferma in una nota che "il mondo è indubbiamente di fronte a una situazione sanitaria molto seria, dovuta al diffondersi del coronavirus. L'Oms ha appena corretto il rischio da 'moderato' a 'elevato' a livello globale, ma oggi, nel nostro Paese, non c'è alcun motivo di generare allarmismo. Al contrario - continua la parlamentare - le parole del ministro Roberto Speranza audito in commissione Affari sociali sono state rassicuranti: lo ringraziamo per la sua immediata disponibilità a fornire al Parlamento tutte le informazioni riguardanti il nuovo virus polmonare e per le significative misure di prevenzione già messe in atto. Come detto dallo stesso ministro - conclude Lorefice - il Paese sta gestendo la situazione con un approccio rigoroso e attento". (Com)