Agroalimentare: Rolfi, per vino dell’Oltrepò impegno straordinario, ora è tempo di scelte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il territorio dell'Oltrepò - ha concluso Fabio Rolfi - merita uno scatto di orgoglio, un segnale di unità per affrontare al meglio le sfide non facili sulle quali bisognerà confrontarsi. A partire dalla revisione dei disciplinari, la semplificazione produttiva e il tema della riduzione dell'offerta. Tutti i protagonisti hanno evidenziato quanto sia necessario per il territorio riposizionarsi in termini qualitativi e noi vogliamo essere di supporto in questa delicata sfida ma con un unico interlocutore, abbandonando frammentazione e divisioni che sono un danno per la reputazione e terreno fertile per chi vuole agire al di fuori delle regole". (com)