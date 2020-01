Shoah: Lega, disegno di legge per incentivo viaggi della memoria studenti superiori

- La senatrice della Lega, Daisy Pirovano, insieme alla collega Erica Rivolta ed al capogruppo a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, annunciano in una nota di aver "presentato un disegno di legge che modifica la legge numero 211 del 2000, famoso provvedimento che ha istituito la giornata della Memoria. Con questo disegno di legge proponiamo che, dal prossimo anno scolastico, per le ultime due classi delle scuole superiori italiane, sia messo a disposizione un fondo di 5 milioni di euro, con il quale finanziare viaggi della memoria in quei campi di concentramento dove l'antisemitismo ha raggiunto il suo picco più atroce. Siamo consapevoli che già esistono simili progetti, sia a livello nazionale che regionale che però, viste le limitate risorse stanziate coinvolgono soltanto pochi studenti ogni anno. La nostra prima finalità, quindi - aggiungono i parlamentari - è quella di incentivare il confronto con la realtà dei campi, fondamentale passaggio all'interno di un percorso di informazione e formazione degli eventi storici che le quarte e le quinte classi già seguono da programma ministeriale. Inoltre siamo stati spinti dall'obbligo morale, verso le nuove generazioni, di preservare per loro il ricordo e la testimonianza di cosa può fare l'uomo quando perde la sua umanità, quando la convinzione che la supremazia di una razza, di una religione, di una cultura sull'altra prevale sulla ragione, sopratutto ora che i testimoni diretti di queste aberrazioni vengono meno. La Lega - concludono i tre senatori - sarà sempre schierata per la libertà dell'individuo e dei suoi convincimenti, perché i nemici della democrazia e della convivenza civile non abbiano nessuno spazio nelle nostre comunità".(Com)