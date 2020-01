Albania: ministro Finanze, "la crescita economica nel 2019 dovrebbe attestarsi al 2,7 per cento"

- La crescita economica dell'Albania per il 2019 dovrebbe attestarsi a quota del 2,7 per cento: lo ha affermato il ministro delle Finanze albanese Anila Denaj, in un'intervista rilasciata al portale di informazione economica "Monitor.al". Il forte rallentamento dell'andamento economico nella prima metà dell'anno ha costretto il governo lo scorso autunno a rivedere al ribasso,d i -0,9 punti percentuali, le proprie stime sul Prodotto interno lordo (Pil). Di seguito, dall'iniziale 4,1 per cento, le autorità hanno previsto un calo a quota del 3,4 per cento. Il terremoto dello scorso 26 novembre e i numerosi danni provocati sembrano aver costretto il governo a una nuova revisione al ribasso di altri 0,7 punti percentuali. (segue) (Alt)