Albania: ministro Finanze, "la crescita economica nel 2019 dovrebbe attestarsi al 2,7 per cento" (2)

- Nel primo trimestre il prodotto interno lordo dell'Albania è cresciuto del 2,4 per cento su base annua, mentre in quello successivo la crescita si è attestata a quota del 2,31 per cento. In base ai dati di oggi la media del Pil per i primi 9 mesi risulterebbe di 2,84 per cento. La Banca mondiale, a differenza delle sue iniziali previsioni per un tasso di crescita al 3,7 per cento, ha detto di aspettarsi invece un calo di 0,8 punti percentuali del Prodotto interno lordo che dovrebbe scendere cosi a quota del 2,9 per cento. Per il periodo 2020-2021, a parere della Banca mondiale, il ritmo della crescita economica dovrebbe attestarsi a circa il 3,5 percento. (segue) (Alt)