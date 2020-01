Albania: ministro Finanze, "la crescita economica nel 2019 dovrebbe attestarsi al 2,7 per cento" (3)

- Anche il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le proprie stime, con un sensibile calo da un tasso di 3,7 per cento previsto lo scorso aprile, al 3 per cento, nel suo ultimo World economic outlook di ottobre scorso, e probabilmente rivedrà un nuovo taglio, a seguito del terremoto. Il Fmi è più ottimistico per il prossimo futuro, prevedendo un tasso di crescita al 4 per cento per il periodo 2020-2024. Anche secondo Denaj, nel 2020, l'economia del paese dovrebbe salire al 4 per cento. "A nostro giudizio la crescita sarà sostenuta dal consumo, mentre ad eccezione dell'energia elettrica tutti gli altri settori stanno registrando un buon andamento. Lo stesso anche per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri", ha sostenuto Denaj. (Alt)