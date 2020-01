Riforme: da Cdm via libera a referendum su taglio parlamentari il prossimo 29 marzo

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 17.53 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Giuseppe Conte - si legge in una nota diffusa dall'esecutivo - ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione, con decreto del presidente della Repubblica, del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019". (Com)